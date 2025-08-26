Birdei (BIRDEI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00653182$ 0.00653182 $ 0.00653182 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -16.78% שינוי מחיר (7D) +24.45% שינוי מחיר (7D) +24.45%

Birdei (BIRDEI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIRDEI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIRDEIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00653182, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIRDEI השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -16.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Birdei (BIRDEI) מידע שוק

שווי שוק $ 25.81K$ 25.81K $ 25.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.81K$ 25.81K $ 25.81K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Birdei הוא $ 25.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIRDEI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.81K.