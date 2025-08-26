Birddog (BIRDDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.93% שינוי מחיר (1D) -12.41% שינוי מחיר (7D) -7.86%

Birddog (BIRDDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIRDDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIRDDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIRDDOG השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, -12.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Birddog (BIRDDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 255.92K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 255.92K אספקת מחזור 420.00B אספקה כוללת 420,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Birddog הוא $ 255.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIRDDOG הוא 420.00B, עם היצע כולל של 420000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 255.92K.