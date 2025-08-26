Bingo (BINGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) -25.76% שינוי מחיר (7D) -38.98% שינוי מחיר (7D) -38.98%

Bingo (BINGO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BINGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BINGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BINGO השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -25.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bingo (BINGO) מידע שוק

שווי שוק $ 30.48K$ 30.48K $ 30.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.43K$ 32.43K $ 32.43K אספקת מחזור 9.40B 9.40B 9.40B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bingo הוא $ 30.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BINGO הוא 9.40B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.43K.