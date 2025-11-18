BINANTS מחיר היום

מחיר BINANTS (BINANTS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00006233, עם שינוי של 1.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BINANTS ל USD הוא $ 0.00006233 לכל BINANTS.

BINANTS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 62,325, עם היצע במחזור של 1.00B BINANTS. ב‑24 השעות האחרונות, BINANTS סחר בין $ 0.00006162 (נמוך) ל $ 0.00006317 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00034659, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00006162.

ביצועים לטווח קצר, BINANTS נע ב -- בשעה האחרונה ו -7.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BINANTS (BINANTS) מידע שוק

שווי שוק $ 62.33K$ 62.33K $ 62.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.33K$ 62.33K $ 62.33K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BINANTS הוא $ 62.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BINANTS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.33K.