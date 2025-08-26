BiFi (BIFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00183837 $ 0.00183837 $ 0.00183837 24 שעות נמוך $ 0.00195954 $ 0.00195954 $ 0.00195954 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00183837$ 0.00183837 $ 0.00183837 גבוה 24 שעות $ 0.00195954$ 0.00195954 $ 0.00195954 שיא כל הזמנים $ 0.297469$ 0.297469 $ 0.297469 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00115248$ 0.00115248 $ 0.00115248 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.11% שינוי מחיר (1D) -2.56% שינוי מחיר (7D) -2.29% שינוי מחיר (7D) -2.29%

BiFi (BIFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00190879. במהלך 24 השעות האחרונות, BIFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00183837 לבין שיא של $ 0.00195954, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.297469, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00115248.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIFI השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -2.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BiFi (BIFI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M אספקת מחזור 584.86M 584.86M 584.86M אספקה כוללת 998,206,747.0 998,206,747.0 998,206,747.0

שווי השוק הנוכחי של BiFi הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIFI הוא 584.86M, עם היצע כולל של 998206747.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.91M.