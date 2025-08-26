BeamSwap (GLINT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01158009 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.13% שינוי מחיר (1D) -6.73% שינוי מחיר (7D) -12.48%

BeamSwap (GLINT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GLINT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLINTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01158009, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLINT השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -6.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BeamSwap (GLINT) מידע שוק

שווי שוק $ 111.36K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 149.93K אספקת מחזור 2.11B אספקה כוללת 2,844,095,342.0

שווי השוק הנוכחי של BeamSwap הוא $ 111.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLINT הוא 2.11B, עם היצע כולל של 2844095342.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.93K.