basilica מחיר היום

מחיר basilica (SN39) בזמן אמת היום הוא $ 2.6, עם שינוי של 3.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN39 ל USD הוא $ 2.6 לכל SN39.

basilica כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,308,660, עם היצע במחזור של 2.82M SN39. ב‑24 השעות האחרונות, SN39 סחר בין $ 2.52 (נמוך) ל $ 2.72 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 15.73, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.517387.

ביצועים לטווח קצר, SN39 נע ב +0.60% בשעה האחרונה ו -17.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

basilica (SN39) מידע שוק

שווי שוק $ 7.31M$ 7.31M $ 7.31M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.31M$ 7.31M $ 7.31M אספקת מחזור 2.82M 2.82M 2.82M אספקה כוללת 2,820,406.73461117 2,820,406.73461117 2,820,406.73461117

שווי השוק הנוכחי של basilica הוא $ 7.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN39 הוא 2.82M, עם היצע כולל של 2820406.73461117. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.31M.