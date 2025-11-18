BASEDD House מחיר היום

מחיר BASEDD House (BASEDD) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BASEDD ל USD הוא -- לכל BASEDD.

BASEDD House כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 753,207, עם היצע במחזור של 999.88M BASEDD. ב‑24 השעות האחרונות, BASEDD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00924382, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BASEDD נע ב +0.88% בשעה האחרונה ו -6.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BASEDD House (BASEDD) מידע שוק

שווי שוק $ 753.21K$ 753.21K $ 753.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 753.21K$ 753.21K $ 753.21K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,877,954.068683 999,877,954.068683 999,877,954.068683

שווי השוק הנוכחי של BASEDD House הוא $ 753.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASEDD הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999877954.068683. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 753.21K.