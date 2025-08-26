BASED (BASED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02622153$ 0.02622153 $ 0.02622153 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.55% שינוי מחיר (1D) -3.15% שינוי מחיר (7D) -14.71% שינוי מחיר (7D) -14.71%

BASED (BASED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BASED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BASEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02622153, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BASED השתנה ב +1.55% במהלך השעה האחרונה, -3.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BASED (BASED) מידע שוק

שווי שוק $ 621.50K$ 621.50K $ 621.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 621.50K$ 621.50K $ 621.50K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BASED הוא $ 621.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASED הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 621.50K.