Baldor מחיר היום

מחיר Baldor (BALDOR) בזמן אמת היום הוא $ 11.38, עם שינוי של 1.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BALDOR ל USD הוא $ 11.38 לכל BALDOR.

Baldor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,137,608, עם היצע במחזור של 100.00K BALDOR. ב‑24 השעות האחרונות, BALDOR סחר בין $ 11.22 (נמוך) ל $ 11.61 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 23.5, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 9.84.

ביצועים לטווח קצר, BALDOR נע ב +0.62% בשעה האחרונה ו -8.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baldor (BALDOR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M אספקת מחזור 100.00K 100.00K 100.00K אספקה כוללת 100,000.0 100,000.0 100,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baldor הוא $ 1.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BALDOR הוא 100.00K, עם היצע כולל של 100000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.