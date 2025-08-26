baibysitter (BAIBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00279086 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.48% שינוי מחיר (1D) -1.32% שינוי מחיר (7D) -12.30%

baibysitter (BAIBY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BAIBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAIBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00279086, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAIBY השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -1.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

baibysitter (BAIBY) מידע שוק

שווי שוק $ 192.84K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 304.46K אספקת מחזור 633.38M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של baibysitter הוא $ 192.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAIBY הוא 633.38M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 304.46K.