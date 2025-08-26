B20 (B20) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.080175 גבוה 24 שעות $ 0.085835 שיא כל הזמנים $ 28.62 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01405272 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.34% שינוי מחיר (1D) -5.84% שינוי מחיר (7D) -1.89%

B20 (B20) המחיר בזמן אמת של הוא $0.080588. במהלך 24 השעות האחרונות, B20 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.080175 לבין שיא של $ 0.085835, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. B20השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01405272.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, B20 השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -5.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

B20 (B20) מידע שוק

שווי שוק $ 400.88K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 805.88K אספקת מחזור 4.97M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של B20 הוא $ 400.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של B20 הוא 4.97M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 805.88K.