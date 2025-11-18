Awoke מחיר היום

מחיר Awoke (AWOKE) בזמן אמת היום הוא $ 0.01681305, עם שינוי של 9.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AWOKE ל USD הוא $ 0.01681305 לכל AWOKE.

Awoke כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,811.91, עם היצע במחזור של 999.93K AWOKE. ב‑24 השעות האחרונות, AWOKE סחר בין $ 0.01587717 (נמוך) ל $ 0.01861233 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.33, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01587717.

ביצועים לטווח קצר, AWOKE נע ב -- בשעה האחרונה ו -24.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Awoke (AWOKE) מידע שוק

שווי שוק $ 16.81K$ 16.81K $ 16.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.81K$ 16.81K $ 16.81K אספקת מחזור 999.93K 999.93K 999.93K אספקה כוללת 999,932.35332 999,932.35332 999,932.35332

שווי השוק הנוכחי של Awoke הוא $ 16.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AWOKE הוא 999.93K, עם היצע כולל של 999932.35332. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.81K.