Aviator (AVI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00741462 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -8.60% שינוי מחיר (7D) -9.92%

Aviator (AVI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AVI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00741462, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVI השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -8.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aviator (AVI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.60M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.45M אספקת מחזור 6.95B אספקה כוללת 9,243,042,234.996437

שווי השוק הנוכחי של Aviator הוא $ 2.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVI הוא 6.95B, עם היצע כולל של 9243042234.996437. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.45M.