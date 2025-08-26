AuditAI מחיר (AUDAI)
AuditAI (AUDAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00581236. במהלך 24 השעות האחרונות, AUDAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00572686 לבין שיא של $ 0.00598573, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AUDAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01188446, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00155446.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AUDAI השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -2.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של AuditAI הוא $ 261.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUDAI הוא 45.00M, עם היצע כולל של 45000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 261.56K.
במהלך היום, השינוי במחיר של AuditAIל USDהיה $ -0.000173371435699235.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAuditAI ל USDהיה . $ +0.0024498388.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAuditAI ל USDהיה $ +0.0085053914.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AuditAIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000173371435699235
|-2.89%
|30 ימים
|$ +0.0024498388
|+42.15%
|60 ימים
|$ +0.0085053914
|+146.33%
|90 ימים
|$ 0
|--
AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem.
