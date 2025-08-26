AuditAI (AUDAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00572686 $ 0.00572686 $ 0.00572686 24 שעות נמוך $ 0.00598573 $ 0.00598573 $ 0.00598573 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00572686$ 0.00572686 $ 0.00572686 גבוה 24 שעות $ 0.00598573$ 0.00598573 $ 0.00598573 שיא כל הזמנים $ 0.01188446$ 0.01188446 $ 0.01188446 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00155446$ 0.00155446 $ 0.00155446 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.48% שינוי מחיר (1D) -2.89% שינוי מחיר (7D) +0.52% שינוי מחיר (7D) +0.52%

AuditAI (AUDAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00581236. במהלך 24 השעות האחרונות, AUDAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00572686 לבין שיא של $ 0.00598573, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AUDAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01188446, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00155446.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AUDAI השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -2.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AuditAI (AUDAI) מידע שוק

שווי שוק $ 261.56K$ 261.56K $ 261.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 261.56K$ 261.56K $ 261.56K אספקת מחזור 45.00M 45.00M 45.00M אספקה כוללת 45,000,000.0 45,000,000.0 45,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AuditAI הוא $ 261.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUDAI הוא 45.00M, עם היצע כולל של 45000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 261.56K.