Attention (ATTN) מידע על מחיר (USD)

Attention (ATTN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0052707. במהלך 24 השעות האחרונות, ATTN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00524708 לבין שיא של $ 0.00585138, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATTNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02390069, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00524708.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATTN השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -8.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Attention (ATTN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Attention הוא $ 5.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATTN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.25M.