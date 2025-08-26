עוד על ASUGAR

ASUGAR מידע על מחיר

aSUGAR סֵמֶל

aSUGAR מחיר (ASUGAR)

1 ASUGAR ל USD מחיר חי:

$0.062836
+0.40% 1D
+0.40%1D
aSUGAR (ASUGAR) טבלת מחירים חיה
aSUGAR (ASUGAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.062507
24 שעות נמוך
$ 0.064639
גבוה 24 שעות

$ 0.062507
$ 0.064639
$ 0.099079
$ 0.061973
+0.02%

+0.49%

-0.48%

-0.48%

aSUGAR (ASUGAR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.062836. במהלך 24 השעות האחרונות, ASUGAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.062507 לבין שיא של $ 0.064639, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASUGARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.099079, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.061973.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASUGAR השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

aSUGAR (ASUGAR) מידע שוק

$ 255.27K
--
$ 255.27K
4.06M
4,062,853.709983004
שווי השוק הנוכחי של aSUGAR הוא $ 255.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASUGAR הוא 4.06M, עם היצע כולל של 4062853.709983004. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 255.27K.

aSUGAR (ASUGAR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של aSUGARל USDהיה $ +0.00030694.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלaSUGAR ל USDהיה . $ -0.0079012185.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלaSUGAR ל USDהיה $ -0.0085331665.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של aSUGARל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00030694+0.49%
30 ימים$ -0.0079012185-12.57%
60 ימים$ -0.0085331665-13.58%
90 ימים$ 0--

מה זהaSUGAR (ASUGAR)

Jiko is a DeFi yield optimizer gamified as a PvP idle card game. Users stake in single-sided pools to earn yield while powering up their cards—whose stats scale with token and NFT prices. By integrating liquid staking, CDPs (collateralized debt positions), and gamification, Jiko transforms passive financial activities into a dynamic player-versus-player (PvP) experience. Built natively on Berachain, it introduces a new era where financial acumen and PvP strategy work hand-in-hand.

aSUGAR (ASUGAR) משאב

האתר הרשמי

aSUGAR תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה aSUGAR (ASUGAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות aSUGAR (ASUGAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור aSUGAR.

בדוק את aSUGAR תחזית המחיר עכשיו‏!

ASUGAR למטבעות מקומיים

aSUGAR (ASUGAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של aSUGAR (ASUGAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASUGAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על aSUGAR (ASUGAR)

כמה שווה aSUGAR (ASUGAR) היום?
החי ASUGARהמחיר ב USD הוא 0.062836 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ASUGAR ל USD?
המחיר הנוכחי של ASUGAR ל USD הוא $ 0.062836. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של aSUGAR?
שווי השוק של ASUGAR הוא $ 255.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ASUGAR?
ההיצע במחזור של ASUGAR הוא 4.06M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ASUGAR?
‏‏ASUGAR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.099079 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ASUGAR?
ASUGAR ‏‏רשם מחירATL של 0.061973 USD.
מהו נפח המסחר של ASUGAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ASUGAR הוא -- USD.
האם ASUGAR יעלה השנה?
ASUGAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ASUGAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
