aSUGAR (ASUGAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.062507 $ 0.062507 $ 0.062507 24 שעות נמוך $ 0.064639 $ 0.064639 $ 0.064639 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.062507$ 0.062507 $ 0.062507 גבוה 24 שעות $ 0.064639$ 0.064639 $ 0.064639 שיא כל הזמנים $ 0.099079$ 0.099079 $ 0.099079 המחיר הנמוך ביותר $ 0.061973$ 0.061973 $ 0.061973 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) +0.49% שינוי מחיר (7D) -0.48% שינוי מחיר (7D) -0.48%

aSUGAR (ASUGAR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.062836. במהלך 24 השעות האחרונות, ASUGAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.062507 לבין שיא של $ 0.064639, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASUGARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.099079, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.061973.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASUGAR השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

aSUGAR (ASUGAR) מידע שוק

שווי שוק $ 255.27K$ 255.27K $ 255.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 255.27K$ 255.27K $ 255.27K אספקת מחזור 4.06M 4.06M 4.06M אספקה כוללת 4,062,853.709983004 4,062,853.709983004 4,062,853.709983004

שווי השוק הנוכחי של aSUGAR הוא $ 255.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASUGAR הוא 4.06M, עם היצע כולל של 4062853.709983004. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 255.27K.