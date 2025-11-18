ASSDAQ מחיר היום

מחיר ASSDAQ (ASSDAQ) בזמן אמת היום הוא $ 0.00097022, עם שינוי של 3.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASSDAQ ל USD הוא $ 0.00097022 לכל ASSDAQ.

ASSDAQ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 970,157, עם היצע במחזור של 999.93M ASSDAQ. ב‑24 השעות האחרונות, ASSDAQ סחר בין $ 0.00087643 (נמוך) ל $ 0.00101512 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01013732, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00087643.

ביצועים לטווח קצר, ASSDAQ נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו -23.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ASSDAQ (ASSDAQ) מידע שוק

שווי שוק $ 970.16K$ 970.16K $ 970.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 970.16K$ 970.16K $ 970.16K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,934,018.419275 999,934,018.419275 999,934,018.419275

שווי השוק הנוכחי של ASSDAQ הוא $ 970.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASSDAQ הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999934018.419275. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 970.16K.