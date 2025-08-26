Asha (ASHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00359662$ 0.00359662 $ 0.00359662 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.38% שינוי מחיר (1D) -11.15% שינוי מחיר (7D) -2.05% שינוי מחיר (7D) -2.05%

Asha (ASHA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ASHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00359662, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASHA השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -11.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Asha (ASHA) מידע שוק

שווי שוק $ 52.07K$ 52.07K $ 52.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.40K$ 60.40K $ 60.40K אספקת מחזור 861.84M 861.84M 861.84M אספקה כוללת 999,798,751.520341 999,798,751.520341 999,798,751.520341

שווי השוק הנוכחי של Asha הוא $ 52.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASHA הוא 861.84M, עם היצע כולל של 999798751.520341. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.40K.