Arianee (ARIA20) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.06329 $ 0.06329 $ 0.06329 24 שעות נמוך $ 0.070489 $ 0.070489 $ 0.070489 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.06329$ 0.06329 $ 0.06329 גבוה 24 שעות $ 0.070489$ 0.070489 $ 0.070489 שיא כל הזמנים $ 4.53$ 4.53 $ 4.53 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01547$ 0.01547 $ 0.01547 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -10.18% שינוי מחיר (7D) -12.78% שינוי מחיר (7D) -12.78%

Arianee (ARIA20) המחיר בזמן אמת של הוא $0.063308. במהלך 24 השעות האחרונות, ARIA20 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06329 לבין שיא של $ 0.070489, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARIA20השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.53, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01547.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARIA20 השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -10.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arianee (ARIA20) מידע שוק

שווי שוק $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.71M$ 12.71M $ 12.71M אספקת מחזור 107.52M 107.52M 107.52M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arianee הוא $ 6.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARIA20 הוא 107.52M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.71M.