Arcas (ARCAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03125845 $ 0.03125845 $ 0.03125845 24 שעות נמוך $ 0.03466707 $ 0.03466707 $ 0.03466707 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03125845$ 0.03125845 $ 0.03125845 גבוה 24 שעות $ 0.03466707$ 0.03466707 $ 0.03466707 שיא כל הזמנים $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.50% שינוי מחיר (1D) -5.41% שינוי מחיר (7D) -1.18% שינוי מחיר (7D) -1.18%

Arcas (ARCAS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03159027. במהלך 24 השעות האחרונות, ARCAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03125845 לבין שיא של $ 0.03466707, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARCASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARCAS השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -5.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arcas (ARCAS) מידע שוק

שווי שוק $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M אספקת מחזור 69.43M 69.43M 69.43M אספקה כוללת 99,433,158.0 99,433,158.0 99,433,158.0

שווי השוק הנוכחי של Arcas הוא $ 2.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARCAS הוא 69.43M, עם היצע כולל של 99433158.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.14M.