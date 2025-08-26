Arcadia (AAA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.289242 $ 0.289242 $ 0.289242 24 שעות נמוך $ 0.326411 $ 0.326411 $ 0.326411 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.289242$ 0.289242 $ 0.289242 גבוה 24 שעות $ 0.326411$ 0.326411 $ 0.326411 שיא כל הזמנים $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03513348$ 0.03513348 $ 0.03513348 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) -11.26% שינוי מחיר (7D) -4.45% שינוי מחיר (7D) -4.45%

Arcadia (AAA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.289125. במהלך 24 השעות האחרונות, AAA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.289242 לבין שיא של $ 0.326411, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.045, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03513348.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAA השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -11.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arcadia (AAA) מידע שוק

שווי שוק $ 5.65M$ 5.65M $ 5.65M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.92M$ 28.92M $ 28.92M אספקת מחזור 19.53M 19.53M 19.53M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arcadia הוא $ 5.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AAA הוא 19.53M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.92M.