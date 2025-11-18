APX מחיר היום

מחיר APX (APX) בזמן אמת היום הוא $ 0.317046, עם שינוי של 2.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APX ל USD הוא $ 0.317046 לכל APX.

APX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,847,198, עם היצע במחזור של 37.47M APX. ב‑24 השעות האחרונות, APX סחר בין $ 0.290122 (נמוך) ל $ 0.324402 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.42, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, APX נע ב +0.21% בשעה האחרונה ו +10.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

APX (APX) מידע שוק

שווי שוק $ 11.85M$ 11.85M $ 11.85M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.26B$ 1.26B $ 1.26B אספקת מחזור 37.47M 37.47M 37.47M אספקה כוללת 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

