Andyman (ANDYMAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00372507 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.66% שינוי מחיר (1D) +27.11% שינוי מחיר (7D) +35.00%

Andyman (ANDYMAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ANDYMAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANDYMANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00372507, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANDYMAN השתנה ב +1.66% במהלך השעה האחרונה, +27.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Andyman (ANDYMAN) מידע שוק

שווי שוק $ 443.38K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 443.38K אספקת מחזור 963.47M אספקה כוללת 963,473,302.2692025

שווי השוק הנוכחי של Andyman הוא $ 443.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANDYMAN הוא 963.47M, עם היצע כולל של 963473302.2692025. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 443.38K.