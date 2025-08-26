Alan the Alien (ALAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000104 24 שעות נמוך $ 0.00000106 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000104 גבוה 24 שעות $ 0.00000106 שיא כל הזמנים $ 0.0000694 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.87% שינוי מחיר (1D) +0.53% שינוי מחיר (7D) +0.24%

Alan the Alien (ALAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000106. במהלך 24 השעות האחרונות, ALAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000104 לבין שיא של $ 0.00000106, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0000694, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALAN השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, +0.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alan the Alien (ALAN) מידע שוק

שווי שוק $ 45.52K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.52K אספקת מחזור 43.35B אספקה כוללת 43,349,998,826.0

שווי השוק הנוכחי של Alan the Alien הוא $ 45.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALAN הוא 43.35B, עם היצע כולל של 43349998826.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.52K.