Alan the Alien (ALAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000106. במהלך 24 השעות האחרונות, ALAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000104 לבין שיא של $ 0.00000106, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0000694, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALAN השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, +0.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Alan the Alien הוא $ 45.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALAN הוא 43.35B, עם היצע כולל של 43349998826.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.52K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Alan the Alienל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlan the Alien ל USDהיה . $ +0.0000000391.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlan the Alien ל USDהיה $ +0.0000002905.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Alan the Alienל USDהיה $ 0.
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.53%
|30 ימים
|$ +0.0000000391
|+3.69%
|60 ימים
|$ +0.0000002905
|+27.41%
|90 ימים
|$ 0
|--
Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members. Project Info: Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features: Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations.
