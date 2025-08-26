עוד על ALAN

Alan the Alien סֵמֶל

Alan the Alien מחיר (ALAN)

לא רשום

1 ALAN ל USDמחיר חי:

+0.60%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Alan the Alien (ALAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:42:33 (UTC+8)

Alan the Alien (ALAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.87%

+0.53%

+0.24%

+0.24%

Alan the Alien (ALAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000106. במהלך 24 השעות האחרונות, ALAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000104 לבין שיא של $ 0.00000106, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0000694, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALAN השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, +0.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alan the Alien (ALAN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Alan the Alien הוא $ 45.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALAN הוא 43.35B, עם היצע כולל של 43349998826.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.52K.

Alan the Alien (ALAN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Alan the Alienל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlan the Alien ל USDהיה . $ +0.0000000391.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlan the Alien ל USDהיה $ +0.0000002905.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Alan the Alienל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.53%
30 ימים$ +0.0000000391+3.69%
60 ימים$ +0.0000002905+27.41%
90 ימים$ 0--

מה זהAlan the Alien (ALAN)

Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members. Project Info: Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features: Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Alan the Alien (ALAN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Alan the Alienתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Alan the Alien (ALAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Alan the Alien (ALAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Alan the Alien.

בדוק את Alan the Alien תחזית המחיר עכשיו‏!

ALAN למטבעות מקומיים

Alan the Alien (ALAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Alan the Alien (ALAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Alan the Alien (ALAN)

כמה שווה Alan the Alien (ALAN) היום?
החי ALANהמחיר ב USD הוא 0.00000106 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALAN ל USD?
המחיר הנוכחי של ALAN ל USD הוא $ 0.00000106. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Alan the Alien?
שווי השוק של ALAN הוא $ 45.52K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALAN?
ההיצע במחזור של ALAN הוא 43.35B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALAN?
‏‏ALAN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0000694 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALAN?
ALAN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ALAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALAN הוא -- USD.
האם ALAN יעלה השנה?
ALAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:42:33 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.