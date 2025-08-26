Akio (AKIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00634939 $ 0.00634939 $ 0.00634939 24 שעות נמוך $ 0.00699704 $ 0.00699704 $ 0.00699704 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00634939$ 0.00634939 $ 0.00634939 גבוה 24 שעות $ 0.00699704$ 0.00699704 $ 0.00699704 שיא כל הזמנים $ 0.02464502$ 0.02464502 $ 0.02464502 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00634939$ 0.00634939 $ 0.00634939 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.38% שינוי מחיר (1D) +1.02% שינוי מחיר (7D) -8.62% שינוי מחיר (7D) -8.62%

Akio (AKIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00656046. במהלך 24 השעות האחרונות, AKIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00634939 לבין שיא של $ 0.00699704, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AKIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02464502, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00634939.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AKIO השתנה ב +2.38% במהלך השעה האחרונה, +1.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Akio (AKIO) מידע שוק

שווי שוק $ 6.47M$ 6.47M $ 6.47M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.56M$ 6.56M $ 6.56M אספקת מחזור 985.79M 985.79M 985.79M אספקה כוללת 999,870,054.388753 999,870,054.388753 999,870,054.388753

שווי השוק הנוכחי של Akio הוא $ 6.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AKIO הוא 985.79M, עם היצע כולל של 999870054.388753. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.56M.