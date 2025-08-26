עוד על AKIO

Akio מחיר (AKIO)

1 AKIO ל USDמחיר חי:

$0.00656046
$0.00656046
+1.00%1D
Akio (AKIO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:54:01 (UTC+8)

Akio (AKIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00634939
$ 0.00634939$ 0.00634939
24 שעות נמוך
$ 0.00699704
$ 0.00699704$ 0.00699704
גבוה 24 שעות

$ 0.00634939
$ 0.00634939$ 0.00634939

$ 0.00699704
$ 0.00699704$ 0.00699704

$ 0.02464502
$ 0.02464502$ 0.02464502

$ 0.00634939
$ 0.00634939$ 0.00634939

+2.38%

+1.02%

-8.62%

-8.62%

Akio (AKIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00656046. במהלך 24 השעות האחרונות, AKIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00634939 לבין שיא של $ 0.00699704, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AKIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02464502, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00634939.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AKIO השתנה ב +2.38% במהלך השעה האחרונה, +1.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Akio (AKIO) מידע שוק

$ 6.47M
$ 6.47M$ 6.47M

--
----

$ 6.56M
$ 6.56M$ 6.56M

985.79M
985.79M 985.79M

999,870,054.388753
999,870,054.388753 999,870,054.388753

שווי השוק הנוכחי של Akio הוא $ 6.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AKIO הוא 985.79M, עם היצע כולל של 999870054.388753. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.56M.

Akio (AKIO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Akioל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAkio ל USDהיה . $ -0.0025515478.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAkio ל USDהיה $ -0.0022394805.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Akioל USDהיה $ -0.007292198296464593.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.02%
30 ימים$ -0.0025515478-38.89%
60 ימים$ -0.0022394805-34.13%
90 ימים$ -0.007292198296464593-52.64%

מה זהAkio (AKIO)

Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe.

Akioתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Akio (AKIO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Akio (AKIO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Akio.

בדוק את Akio תחזית המחיר עכשיו‏!

AKIO למטבעות מקומיים

Akio (AKIO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Akio (AKIO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AKIO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Akio (AKIO)

כמה שווה Akio (AKIO) היום?
החי AKIOהמחיר ב USD הוא 0.00656046 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AKIO ל USD?
המחיר הנוכחי של AKIO ל USD הוא $ 0.00656046. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Akio?
שווי השוק של AKIO הוא $ 6.47M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AKIO?
ההיצע במחזור של AKIO הוא 985.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AKIO?
‏‏AKIO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02464502 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AKIO?
AKIO ‏‏רשם מחירATL של 0.00634939 USD.
מהו נפח המסחר של AKIO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AKIO הוא -- USD.
האם AKIO יעלה השנה?
AKIO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AKIO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:54:01 (UTC+8)

Akio (AKIO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

