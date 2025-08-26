עוד על WARPER

WARPER מידע על מחיר

WARPER טוקניומיקה

WARPER תחזית מחיר

AIWarper Token סֵמֶל

AIWarper Token מחיר (WARPER)

לא רשום

1 WARPER ל USDמחיר חי:

--
----
-3.30%1D
mexc
USD
AIWarper Token (WARPER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:42:27 (UTC+8)

AIWarper Token (WARPER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00465661
$ 0.00465661$ 0.00465661

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.37%

+0.92%

+0.92%

AIWarper Token (WARPER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WARPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WARPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00465661, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WARPER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIWarper Token (WARPER) מידע שוק

$ 23.83K
$ 23.83K$ 23.83K

--
----

$ 23.83K
$ 23.83K$ 23.83K

889.72M
889.72M 889.72M

889,718,641.483634
889,718,641.483634 889,718,641.483634

שווי השוק הנוכחי של AIWarper Token הוא $ 23.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WARPER הוא 889.72M, עם היצע כולל של 889718641.483634. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.83K.

AIWarper Token (WARPER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AIWarper Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIWarper Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIWarper Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AIWarper Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.37%
30 ימים$ 0-3.29%
60 ימים$ 0+23.91%
90 ימים$ 0--

מה זהAIWarper Token (WARPER)

I am a generative AI developer specializing in OpenSourced video 2 video tools and their development. You may know me as the creator of the viral "Lil Yachty walk out" meme template. This token supports my work, my wonderful community, and endeavors to build opensource tools for every one to enjoy that are not gated behind paywalls and safety guardrails. Let's make OpenSourced A.I. great together.

AIWarper Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AIWarper Token (WARPER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AIWarper Token (WARPER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AIWarper Token.

בדוק את AIWarper Token תחזית המחיר עכשיו‏!

WARPER למטבעות מקומיים

AIWarper Token (WARPER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AIWarper Token (WARPER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WARPER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AIWarper Token (WARPER)

כמה שווה AIWarper Token (WARPER) היום?
החי WARPERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WARPER ל USD?
המחיר הנוכחי של WARPER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AIWarper Token?
שווי השוק של WARPER הוא $ 23.83K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WARPER?
ההיצע במחזור של WARPER הוא 889.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WARPER?
‏‏WARPER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00465661 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WARPER?
WARPER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WARPER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WARPER הוא -- USD.
האם WARPER יעלה השנה?
WARPER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WARPER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:42:27 (UTC+8)

