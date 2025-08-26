AIWarper Token (WARPER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00465661$ 0.00465661 $ 0.00465661 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.37% שינוי מחיר (7D) +0.92% שינוי מחיר (7D) +0.92%

AIWarper Token (WARPER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WARPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WARPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00465661, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WARPER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIWarper Token (WARPER) מידע שוק

שווי שוק $ 23.83K$ 23.83K $ 23.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.83K$ 23.83K $ 23.83K אספקת מחזור 889.72M 889.72M 889.72M אספקה כוללת 889,718,641.483634 889,718,641.483634 889,718,641.483634

שווי השוק הנוכחי של AIWarper Token הוא $ 23.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WARPER הוא 889.72M, עם היצע כולל של 889718641.483634. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.83K.