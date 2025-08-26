AicroStrategy (AISTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.235407 $ 0.235407 $ 0.235407 24 שעות נמוך $ 0.276243 $ 0.276243 $ 0.276243 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.235407$ 0.235407 $ 0.235407 גבוה 24 שעות $ 0.276243$ 0.276243 $ 0.276243 שיא כל הזמנים $ 0.398668$ 0.398668 $ 0.398668 המחיר הנמוך ביותר $ 0.235407$ 0.235407 $ 0.235407 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -9.95% שינוי מחיר (7D) -- שינוי מחיר (7D) --

AicroStrategy (AISTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.248687. במהלך 24 השעות האחרונות, AISTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.235407 לבין שיא של $ 0.276243, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AISTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.398668, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.235407.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AISTR השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-- ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AicroStrategy (AISTR) מידע שוק

שווי שוק $ 248.69K$ 248.69K $ 248.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 248.69K$ 248.69K $ 248.69K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AicroStrategy הוא $ 248.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AISTR הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 248.69K.