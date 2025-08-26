עוד על AISTR

AicroStrategy סֵמֶל

AicroStrategy מחיר (AISTR)

לא רשום

1 AISTR ל USDמחיר חי:

$0.248687
-9.90%1D
USD
AicroStrategy (AISTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:44:44 (UTC+8)

AicroStrategy (AISTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.235407
24 שעות נמוך
$ 0.276243
גבוה 24 שעות

$ 0.235407
$ 0.276243
$ 0.398668
$ 0.235407
+0.00%

-9.95%

--

--

AicroStrategy (AISTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.248687. במהלך 24 השעות האחרונות, AISTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.235407 לבין שיא של $ 0.276243, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AISTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.398668, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.235407.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AISTR השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-- ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AicroStrategy (AISTR) מידע שוק

$ 248.69K
--
$ 248.69K
1.00M
1,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של AicroStrategy הוא $ 248.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AISTR הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 248.69K.

AicroStrategy (AISTR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AicroStrategyל USDהיה $ -0.0274970830048604.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAicroStrategy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAicroStrategy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AicroStrategyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0274970830048604-9.95%
30 ימים$ 0--
60 ימים$ 0--
90 ימים$ 0--

מה זהAicroStrategy (AISTR)

We are bringing MicroStrategy onchain, to the new hub of Ethereum defi - Base. AicroStrategy is an AI first hedge fund that will leverage cbBTC holdings to maximize exposure to Bitcoin. Raised funds will be used to buy cbBTC and those Bitcoin will be deployed to carefully chosen defi protocols to maximize safety and leverage. Our initial plan is to deposit to Aave, borrow USDC, buy more cbBTC and repeat the process. Our AI powered algorithms will determine the optimal leverage ratios to execute our plan.

AicroStrategy (AISTR) משאב

האתר הרשמי

AicroStrategyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AicroStrategy (AISTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AicroStrategy (AISTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AicroStrategy.

בדוק את AicroStrategy תחזית המחיר עכשיו‏!

AISTR למטבעות מקומיים

AicroStrategy (AISTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AicroStrategy (AISTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AISTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AicroStrategy (AISTR)

כמה שווה AicroStrategy (AISTR) היום?
החי AISTRהמחיר ב USD הוא 0.248687 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AISTR ל USD?
המחיר הנוכחי של AISTR ל USD הוא $ 0.248687. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AicroStrategy?
שווי השוק של AISTR הוא $ 248.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AISTR?
ההיצע במחזור של AISTR הוא 1.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AISTR?
‏‏AISTR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.398668 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AISTR?
AISTR ‏‏רשם מחירATL של 0.235407 USD.
מהו נפח המסחר של AISTR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AISTR הוא -- USD.
האם AISTR יעלה השנה?
AISTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AISTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:44:44 (UTC+8)

AicroStrategy (AISTR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.