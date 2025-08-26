AI Crystal Node (AICRYNODE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00482648 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.46% שינוי מחיר (1D) +0.81% שינוי מחיר (7D) -3.62%

AI Crystal Node (AICRYNODE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AICRYNODE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AICRYNODEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00482648, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AICRYNODE השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, +0.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI Crystal Node (AICRYNODE) מידע שוק

שווי שוק $ 21.18K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.18K אספקת מחזור 998.76M אספקה כוללת 998,755,225.811367

שווי השוק הנוכחי של AI Crystal Node הוא $ 21.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AICRYNODE הוא 998.76M, עם היצע כולל של 998755225.811367. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.18K.