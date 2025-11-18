AGiXT מחיר היום

מחיר AGiXT (AGIXT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 8.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AGIXT ל USD הוא -- לכל AGIXT.

AGiXT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 413,776, עם היצע במחזור של 1000.00M AGIXT. ב‑24 השעות האחרונות, AGIXT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.104418, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AGIXT נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו -28.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AGiXT (AGIXT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של AGiXT הוא $ 413.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGIXT הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999837.38. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 413.78K.