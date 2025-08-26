AgentXBT (AGXBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.60% שינוי מחיר (1D) -5.43% שינוי מחיר (7D) -8.63% שינוי מחיר (7D) -8.63%

AgentXBT (AGXBT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AGXBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGXBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGXBT השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -5.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AgentXBT (AGXBT) מידע שוק

שווי שוק $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K אספקת מחזור 989.87M 989.87M 989.87M אספקה כוללת 989,872,309.6338941 989,872,309.6338941 989,872,309.6338941

שווי השוק הנוכחי של AgentXBT הוא $ 10.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGXBT הוא 989.87M, עם היצע כולל של 989872309.6338941. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.27K.