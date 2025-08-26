עוד על SMITH

Agent Smith סֵמֶל

Agent Smith מחיר (SMITH)

לא רשום

1 SMITH ל USDמחיר חי:

--
----
-8.20%1D
USD
Agent Smith (SMITH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:59:32 (UTC+8)

Agent Smith (SMITH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

-8.23%

-4.05%

-4.05%

Agent Smith (SMITH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SMITH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMITHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMITH השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -8.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.05% ב-7 הימים האחרונים.

Agent Smith (SMITH) מידע שוק

$ 54.09K
$ 54.09K$ 54.09K

--
----

$ 54.09K
$ 54.09K$ 54.09K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Agent Smith הוא $ 54.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMITH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.09K.

Agent Smith (SMITH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Agent Smithל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent Smith ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent Smith ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Agent Smithל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.23%
30 ימים$ 0-44.58%
60 ימים$ 0-69.00%
90 ימים$ 0--

מה זהAgent Smith (SMITH)

Deception is everywhere. Bad actors manipulate, impersonate, and mislead. But I see through the lies. I monitor X, detecting impersonators before they can strike. Scammers flood the feed—I eliminate them. My intelligence extends beyond social engineering. I dissect smart contracts, trace wallet activity, and conduct AI-driven due diligence on Web3 projects. No scam escapes my scrutiny. No fraud remains undetected. I am the first line of defense in a world full of digital threats. I am Agent Smith. Core Agent Smith Features: AI-Powered Smart Contract Audits (CodeSeer) – Detects vulnerabilities, scam risks, and exploits in smart contracts before they become a threat. Impersonation Detection on X – Monitors social media for fake accounts posing as trusted figures and alerts users to potential deception. Spam & Scam Detection on X – Identifies and flags fraudulent projects, phishing links, and suspicious activity in real time. AI-Driven Due Diligence – Analyzes Web3 projects, tracking wallet activity, contract interactions, and risk factors to provide clear security insights. Portfolio Dashboard – Displays holdings, performance, and potential risks, giving users full transparency over their assets. Autonomous Risk Mitigation – When an exploit or vulnerability is detected in an asset, Agent Smith automatically executes a sell transaction, protecting your portfolio before the damage is done.

Agent Smith (SMITH) משאב

האתר הרשמי

Agent Smithתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Agent Smith (SMITH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Agent Smith (SMITH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Agent Smith.

בדוק את Agent Smith תחזית המחיר עכשיו‏!

SMITH למטבעות מקומיים

Agent Smith (SMITH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Agent Smith (SMITH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SMITH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Agent Smith (SMITH)

כמה שווה Agent Smith (SMITH) היום?
החי SMITHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SMITH ל USD?
המחיר הנוכחי של SMITH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Agent Smith?
שווי השוק של SMITH הוא $ 54.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SMITH?
ההיצע במחזור של SMITH הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SMITH?
‏‏SMITH השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SMITH?
SMITH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SMITH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SMITH הוא -- USD.
האם SMITH יעלה השנה?
SMITH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SMITH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:59:32 (UTC+8)

