AGA (AGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01552277 $ 0.01552277 $ 0.01552277 24 שעות נמוך $ 0.053517 $ 0.053517 $ 0.053517 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01552277$ 0.01552277 $ 0.01552277 גבוה 24 שעות $ 0.053517$ 0.053517 $ 0.053517 שיא כל הזמנים $ 8.4$ 8.4 $ 8.4 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00751913$ 0.00751913 $ 0.00751913 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) +230.27% שינוי מחיר (7D) +9.31% שינוי מחיר (7D) +9.31%

AGA (AGA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.053441. במהלך 24 השעות האחרונות, AGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01552277 לבין שיא של $ 0.053517, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00751913.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGA השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, +230.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AGA (AGA) מידע שוק

שווי שוק $ 240.48K$ 240.48K $ 240.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 240.48K$ 240.48K $ 240.48K אספקת מחזור 4.50M 4.50M 4.50M אספקה כוללת 4,500,000.0 4,500,000.0 4,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של AGA הוא $ 240.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGA הוא 4.50M, עם היצע כולל של 4500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 240.48K.