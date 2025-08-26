aether collective (AETHER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.0305496 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.37% שינוי מחיר (1D) -8.05% שינוי מחיר (7D) +1.87%

aether collective (AETHER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AETHER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AETHERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0305496, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AETHER השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -8.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

aether collective (AETHER) מידע שוק

שווי שוק $ 46.83K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.51K אספקת מחזור 985.37M אספקה כוללת 999,603,566.03357

שווי השוק הנוכחי של aether collective הוא $ 46.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AETHER הוא 985.37M, עם היצע כולל של 999603566.03357. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.51K.