Aejo (AEJO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01053355$ 0.01053355 $ 0.01053355 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.37% שינוי מחיר (1D) -7.61% שינוי מחיר (7D) +3.43% שינוי מחיר (7D) +3.43%

Aejo (AEJO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AEJO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AEJOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01053355, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AEJO השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -7.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aejo (AEJO) מידע שוק

שווי שוק $ 42.34K$ 42.34K $ 42.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.34K$ 42.34K $ 42.34K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,991,357.61 999,991,357.61 999,991,357.61

שווי השוק הנוכחי של Aejo הוא $ 42.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AEJO הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999991357.61. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.34K.