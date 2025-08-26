עוד על TOAD

Acid Toad סֵמֶל

Acid Toad מחיר (TOAD)

לא רשום

1 TOAD ל USDמחיר חי:

--
----
-15.90%1D
mexc
USD
Acid Toad (TOAD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:58:57 (UTC+8)

Acid Toad (TOAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-15.98%

-8.42%

-8.42%

Acid Toad (TOAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOAD השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -15.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Acid Toad (TOAD) מידע שוק

$ 154.00K
$ 154.00K$ 154.00K

--
----

$ 154.00K
$ 154.00K$ 154.00K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Acid Toad הוא $ 154.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOAD הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 154.00K.

Acid Toad (TOAD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Acid Toadל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAcid Toad ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAcid Toad ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Acid Toadל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.98%
30 ימים$ 0+3.84%
60 ימים$ 0+49.06%
90 ימים$ 0--

מה זהAcid Toad (TOAD)

$TOAD takes his surreal, psychedelic aesthetic to new heights. Released as part of the #HEDZ NFT collection by Matt_furie TOAD, Matt Furie’s latest creation, perches in a foggy, surreal swamp - a twisted, psychedelic version of a classic toad. TOAD is inspired by the trippy aesthetics that Furie’s work embodies, bringing a surreal edge to the internet culture he helped shape with TOAD’s cousin PEPE. TOAD has surged in popularity, especially after Matt Furie himself tweeted about him, which sent waves through the community. This tweet was a major event, as Matt Furie rarely tweets, even about his own HEDZ NFT project, which has been quietly building a strong foundation. TOAD is the ONLY toad other than PEPE that Matt Furie tweeted about! To fans, TOAD is more than just a meme - it’s an emblem of Furie’s unique influence. With its sharp colors, hypnotic eyes, and aura of mystery, TOAD symbolizes a nostalgic yet edgy internet subculture, standing as a playful but potent homage to PEPE’s success. For collectors and fans alike, TOAD feels like a symbol on the brink of something big, an internet relic that’s ready to ripple across the meme world.

Acid Toad (TOAD) משאב

האתר הרשמי

Acid Toadתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Acid Toad (TOAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Acid Toad (TOAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Acid Toad.

בדוק את Acid Toad תחזית המחיר עכשיו‏!

TOAD למטבעות מקומיים

Acid Toad (TOAD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Acid Toad (TOAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Acid Toad (TOAD)

כמה שווה Acid Toad (TOAD) היום?
החי TOADהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TOAD ל USD?
המחיר הנוכחי של TOAD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Acid Toad?
שווי השוק של TOAD הוא $ 154.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TOAD?
ההיצע במחזור של TOAD הוא 420.69T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TOAD?
‏‏TOAD השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TOAD?
TOAD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TOAD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TOAD הוא -- USD.
האם TOAD יעלה השנה?
TOAD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TOAD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:58:57 (UTC+8)

