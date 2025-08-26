Abster (ABSTER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02723988 גבוה 24 שעות $ 0.03160202 שיא כל הזמנים $ 0.04625183 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00102855 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.95% שינוי מחיר (1D) -12.77% שינוי מחיר (7D) -14.62%

Abster (ABSTER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02738689. במהלך 24 השעות האחרונות, ABSTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02723988 לבין שיא של $ 0.03160202, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABSTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04625183, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00102855.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABSTER השתנה ב -3.95% במהלך השעה האחרונה, -12.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Abster (ABSTER) מידע שוק

שווי שוק $ 27.02M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.02M אספקת מחזור 990.49M אספקה כוללת 990,486,747.5651047

שווי השוק הנוכחי של Abster הוא $ 27.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABSTER הוא 990.49M, עם היצע כולל של 990486747.5651047. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.02M.