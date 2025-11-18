ABSGLORP מחיר היום

מחיר ABSGLORP (GLORP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003604, עם שינוי של 5.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GLORP ל USD הוא $ 0.00003604 לכל GLORP.

ABSGLORP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,796, עם היצע במחזור של 993.32M GLORP. ב‑24 השעות האחרונות, GLORP סחר בין $ 0.00003547 (נמוך) ל $ 0.00003853 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0001598, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003547.

ביצועים לטווח קצר, GLORP נע ב +0.57% בשעה האחרונה ו -19.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ABSGLORP (GLORP) מידע שוק

שווי שוק $ 35.80K$ 35.80K $ 35.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.80K$ 35.80K $ 35.80K אספקת מחזור 993.32M 993.32M 993.32M אספקה כוללת 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245

שווי השוק הנוכחי של ABSGLORP הוא $ 35.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLORP הוא 993.32M, עם היצע כולל של 993319009.7638245. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.80K.