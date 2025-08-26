Abi (ABI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03882418$ 0.03882418 $ 0.03882418 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.28% שינוי מחיר (7D) +9.83% שינוי מחיר (7D) +9.83%

Abi (ABI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ABI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03882418, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Abi (ABI) מידע שוק

שווי שוק $ 13.20K$ 13.20K $ 13.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.20K$ 13.20K $ 13.20K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,939,306.614446 999,939,306.614446 999,939,306.614446

שווי השוק הנוכחי של Abi הוא $ 13.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABI הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999939306.614446. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.20K.