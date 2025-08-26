עוד על ABDS

$0.00158583
-2.60%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ABDS Token (ABDS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:38:46 (UTC+8)

ABDS Token (ABDS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00154944
24 שעות נמוך
$ 0.00162978
גבוה 24 שעות

$ 0.00154944
$ 0.00162978
$ 1.36
$ 0
+0.25%

-2.69%

-51.68%

-51.68%

ABDS Token (ABDS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00158583. במהלך 24 השעות האחרונות, ABDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00154944 לבין שיא של $ 0.00162978, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABDS השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-51.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ABDS Token (ABDS) מידע שוק

$ 23.50K
--
$ 158.75K
14.80M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של ABDS Token הוא $ 23.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABDS הוא 14.80M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 158.75K.

ABDS Token (ABDS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ABDS Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלABDS Token ל USDהיה . $ -0.0001298763.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלABDS Token ל USDהיה $ -0.0002867949.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ABDS Tokenל USDהיה $ -0.009613338996912012.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.69%
30 ימים$ -0.0001298763-8.18%
60 ימים$ -0.0002867949-18.08%
90 ימים$ -0.009613338996912012-85.83%

מה זהABDS Token (ABDS)

Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ABDS Token (ABDS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ABDS Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ABDS Token (ABDS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ABDS Token (ABDS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ABDS Token.

בדוק את ABDS Token תחזית המחיר עכשיו‏!

ABDS למטבעות מקומיים

ABDS Token (ABDS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ABDS Token (ABDS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ABDS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ABDS Token (ABDS)

כמה שווה ABDS Token (ABDS) היום?
החי ABDSהמחיר ב USD הוא 0.00158583 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ABDS ל USD?
המחיר הנוכחי של ABDS ל USD הוא $ 0.00158583. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ABDS Token?
שווי השוק של ABDS הוא $ 23.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ABDS?
ההיצע במחזור של ABDS הוא 14.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ABDS?
‏‏ABDS השיג מחיר שיא (ATH) של 1.36 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ABDS?
ABDS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ABDS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ABDS הוא -- USD.
האם ABDS יעלה השנה?
ABDS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ABDS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:38:46 (UTC+8)

ABDS Token (ABDS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.