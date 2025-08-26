ABDS Token (ABDS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00154944 $ 0.00154944 $ 0.00154944 24 שעות נמוך $ 0.00162978 $ 0.00162978 $ 0.00162978 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00154944$ 0.00154944 $ 0.00154944 גבוה 24 שעות $ 0.00162978$ 0.00162978 $ 0.00162978 שיא כל הזמנים $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) -2.69% שינוי מחיר (7D) -51.68% שינוי מחיר (7D) -51.68%

ABDS Token (ABDS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00158583. במהלך 24 השעות האחרונות, ABDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00154944 לבין שיא של $ 0.00162978, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABDS השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-51.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ABDS Token (ABDS) מידע שוק

שווי שוק $ 23.50K$ 23.50K $ 23.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 158.75K$ 158.75K $ 158.75K אספקת מחזור 14.80M 14.80M 14.80M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ABDS Token הוא $ 23.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABDS הוא 14.80M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 158.75K.