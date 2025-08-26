AAG (AAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.444983$ 0.444983 $ 0.444983 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00020779$ 0.00020779 $ 0.00020779 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.72% שינוי מחיר (7D) -0.72%

AAG (AAG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00073574. במהלך 24 השעות האחרונות, AAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.444983, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00020779.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AAG (AAG) מידע שוק

שווי שוק $ 477.16K$ 477.16K $ 477.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 735.74K$ 735.74K $ 735.74K אספקת מחזור 648.59M 648.59M 648.59M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AAG הוא $ 477.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AAG הוא 648.59M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 735.74K.