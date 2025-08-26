aaa cat (AAA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00367516$ 0.00367516 $ 0.00367516 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.80% שינוי מחיר (1D) -14.25% שינוי מחיר (7D) -65.74% שינוי מחיר (7D) -65.74%

aaa cat (AAA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AAA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00367516, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAA השתנה ב -1.80% במהלך השעה האחרונה, -14.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-65.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

aaa cat (AAA) מידע שוק

שווי שוק $ 315.25K$ 315.25K $ 315.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 315.25K$ 315.25K $ 315.25K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של aaa cat הוא $ 315.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AAA הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 315.25K.