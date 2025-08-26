a16gems (A16G) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00311251
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) -1.50%
שינוי מחיר (7D) +0.01%

a16gems (A16G) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, A16G נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. A16Gהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00311251, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, A16G השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

a16gems (A16G) מידע שוק

שווי שוק $ 16.79K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.79K
אספקת מחזור 999.70M
אספקה כוללת 999,698,781.735454

שווי השוק הנוכחי של a16gems הוא $ 16.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של A16G הוא 999.70M, עם היצע כולל של 999698781.735454. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.79K.