MILLI (MILLI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MILLI (MILLI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MILLI (MILLI) מידע Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position! אתר רשמי: https://www.milli.dog סייר בלוקים: https://seitrace.com/token/0x95597EB8D227a7c4B4f5E807a815C5178eE6dBE1 קנה MILLIעכשיו!

MILLI (MILLI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MILLI (MILLI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M ההיצע הכולל: $ 299.79B $ 299.79B $ 299.79B אספקה במחזור: $ 263.00B $ 263.00B $ 263.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.86M $ 3.86M $ 3.86M שיא כל הזמנים: $ 0.00002085 $ 0.00002085 $ 0.00002085 שפל כל הזמנים: $ 0.00000033979712606 $ 0.00000033979712606 $ 0.00000033979712606 מחיר נוכחי: $ 0.000012876 $ 0.000012876 $ 0.000012876 למידע נוסף על MILLI (MILLI) מחיר

MILLI (MILLI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MILLI (MILLI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MILLI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MILLIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MILLIטוקניומיקה, חקרו אתMILLIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MILLI מעוניין להוסיף את MILLI (MILLI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MILLI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MILLI ב-MEXC עכשיו!

MILLI (MILLI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MILLIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MILLI עכשיו את היסטוריית המחירים!

MILLI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MILLI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MILLI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MILLIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

