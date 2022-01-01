AssangeDAO (JUSTICE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AssangeDAO (JUSTICE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AssangeDAO (JUSTICE) מידע A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges. אתר רשמי: https://assangedao.org/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x59d1e836F7b7210A978b25a855085cc46fd090B5 קנה JUSTICEעכשיו!

AssangeDAO (JUSTICE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AssangeDAO (JUSTICE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 17.35B $ 17.35B $ 17.35B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M שיא כל הזמנים: $ 0.004661 $ 0.004661 $ 0.004661 שפל כל הזמנים: $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 מחיר נוכחי: $ 0.00008054 $ 0.00008054 $ 0.00008054 למידע נוסף על AssangeDAO (JUSTICE) מחיר

AssangeDAO (JUSTICE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AssangeDAO (JUSTICE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של JUSTICE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות JUSTICEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את JUSTICEטוקניומיקה, חקרו אתJUSTICEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

AssangeDAO (JUSTICE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של JUSTICEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה JUSTICE עכשיו את היסטוריית המחירים!

