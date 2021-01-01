Akita (AKITA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Akita (AKITA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Akita (AKITA) מידע AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned.. אתר רשמי: https://akita.network/ מסמך לבן: https://akita-dao.gitbook.io/akita-dao/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x3301ee63fb29f863f2333bd4466acb46cd8323e6 קנה AKITAעכשיו!

Akita (AKITA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Akita (AKITA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M ההיצע הכולל: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T אספקה במחזור: $ 68.07T $ 68.07T $ 68.07T FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M שיא כל הזמנים: $ 0.0000295 $ 0.0000295 $ 0.0000295 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.00000006108 $ 0.00000006108 $ 0.00000006108 למידע נוסף על Akita (AKITA) מחיר

Akita (AKITA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Akita (AKITA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AKITA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AKITAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AKITAטוקניומיקה, חקרו אתAKITAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Akita (AKITA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AKITAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AKITA עכשיו את היסטוריית המחירים!

AKITA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AKITA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AKITA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AKITAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

