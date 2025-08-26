88mph (MPH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.29104 $ 0.29104 $ 0.29104 24 שעות נמוך $ 0.299025 $ 0.299025 $ 0.299025 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.29104$ 0.29104 $ 0.29104 גבוה 24 שעות $ 0.299025$ 0.299025 $ 0.299025 שיא כל הזמנים $ 236.5$ 236.5 $ 236.5 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02359914$ 0.02359914 $ 0.02359914 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) +981.80% שינוי מחיר (7D) +981.80%

88mph (MPH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.293239. במהלך 24 השעות האחרונות, MPH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.29104 לבין שיא של $ 0.299025, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MPHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 236.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02359914.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MPH השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+981.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

88mph (MPH) מידע שוק

שווי שוק $ 383.62K$ 383.62K $ 383.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 462.89K$ 462.89K $ 462.89K אספקת מחזור 1.31M 1.31M 1.31M אספקה כוללת 1,578,523.950181618 1,578,523.950181618 1,578,523.950181618

שווי השוק הנוכחי של 88mph הוא $ 383.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MPH הוא 1.31M, עם היצע כולל של 1578523.950181618. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 462.89K.