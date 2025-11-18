401jK מחיר היום

מחיר 401jK (401JK) בזמן אמת היום הוא $ 0.01956179, עם שינוי של 13.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 401JK ל USD הוא $ 0.01956179 לכל 401JK.

401jK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,834,704, עם היצע במחזור של 999.34M 401JK. ב‑24 השעות האחרונות, 401JK סחר בין $ 0.01710211 (נמוך) ל $ 0.02305487 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02828482, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007399.

ביצועים לטווח קצר, 401JK נע ב -6.34% בשעה האחרונה ו -3.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

401jK (401JK) מידע שוק

שווי שוק $ 19.83M$ 19.83M $ 19.83M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.83M$ 19.83M $ 19.83M אספקת מחזור 999.34M 999.34M 999.34M אספקה כוללת 999,342,981.365192 999,342,981.365192 999,342,981.365192

שווי השוק הנוכחי של 401jK הוא $ 19.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 401JK הוא 999.34M, עם היצע כולל של 999342981.365192. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.83M.