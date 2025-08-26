עוד על 2077

2077 CODE סֵמֶל

2077 CODE מחיר (2077)

לא רשום

1 2077 ל USDמחיר חי:

--
----
-1.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
2077 CODE (2077) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:37:10 (UTC+8)

2077 CODE (2077) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0074243
$ 0.0074243$ 0.0074243

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.02%

+9.47%

+9.47%

2077 CODE (2077) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 2077 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 2077השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0074243, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 2077 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

2077 CODE (2077) מידע שוק

$ 40.02K
$ 40.02K$ 40.02K

--
----

$ 40.02K
$ 40.02K$ 40.02K

636.64M
636.64M 636.64M

636,640,550.3
636,640,550.3 636,640,550.3

שווי השוק הנוכחי של 2077 CODE הוא $ 40.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 2077 הוא 636.64M, עם היצע כולל של 636640550.3. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.02K.

2077 CODE (2077) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 2077 CODEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של2077 CODE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של2077 CODE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 2077 CODEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.02%
30 ימים$ 0+1.47%
60 ימים$ 0+22.98%
90 ימים$ 0--

מה זה2077 CODE (2077)

2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding. Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting.

2077 CODE (2077) משאב

האתר הרשמי

2077 CODEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 2077 CODE (2077) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 2077 CODE (2077) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 2077 CODE.

בדוק את 2077 CODE תחזית המחיר עכשיו‏!

2077 למטבעות מקומיים

2077 CODE (2077) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 2077 CODE (2077) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 2077 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על 2077 CODE (2077)

כמה שווה 2077 CODE (2077) היום?
החי 2077המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 2077 ל USD?
המחיר הנוכחי של 2077 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 2077 CODE?
שווי השוק של 2077 הוא $ 40.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 2077?
ההיצע במחזור של 2077 הוא 636.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 2077?
‏‏2077 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0074243 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 2077?
2077 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של 2077?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 2077 הוא -- USD.
האם 2077 יעלה השנה?
2077 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 2077 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:37:10 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.