0xBitcoin סֵמֶל

0xBitcoin מחיר (0XBTC)

$0.2115
-10.50%1D
0xBitcoin (0XBTC) טבלת מחירים חיה
0xBitcoin (0XBTC) מידע על מחיר (USD)

$ 0.205157
24 שעות נמוך
$ 0.256747
גבוה 24 שעות

$ 0.205157
$ 0.256747
$ 4.66
$ 0.03406293
+2.93%

-12.32%

-6.10%

-6.10%

0xBitcoin (0XBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.211271. במהלך 24 השעות האחרונות, 0XBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.205157 לבין שיא של $ 0.256747, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 0XBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03406293.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 0XBTC השתנה ב +2.93% במהלך השעה האחרונה, -12.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

0xBitcoin (0XBTC) מידע שוק

$ 2.29M
--
$ 4.44M
10.84M
20,998,852.04906835
שווי השוק הנוכחי של 0xBitcoin הוא $ 2.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 0XBTC הוא 10.84M, עם היצע כולל של 20998852.04906835. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.44M.

0xBitcoin (0XBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 0xBitcoinל USDהיה $ -0.0297040695424533.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של0xBitcoin ל USDהיה . $ -0.0315897047.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של0xBitcoin ל USDהיה $ +0.0642403490.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 0xBitcoinל USDהיה $ +0.10803323510990681.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0297040695424533-12.32%
30 ימים$ -0.0315897047-14.95%
60 ימים$ +0.0642403490+30.41%
90 ימים$ +0.10803323510990681+104.65%

מה זה0xBitcoin (0XBTC)

The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

0xBitcoin (0XBTC) משאב

האתר הרשמי

0xBitcoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 0xBitcoin (0XBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 0xBitcoin (0XBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 0xBitcoin.

בדוק את 0xBitcoin תחזית המחיר עכשיו‏!

0XBTC למטבעות מקומיים

0xBitcoin (0XBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 0xBitcoin (0XBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 0XBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על 0xBitcoin (0XBTC)

כמה שווה 0xBitcoin (0XBTC) היום?
החי 0XBTCהמחיר ב USD הוא 0.211271 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 0XBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של 0XBTC ל USD הוא $ 0.211271. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 0xBitcoin?
שווי השוק של 0XBTC הוא $ 2.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 0XBTC?
ההיצע במחזור של 0XBTC הוא 10.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 0XBTC?
‏‏0XBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 4.66 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 0XBTC?
0XBTC ‏‏רשם מחירATL של 0.03406293 USD.
מהו נפח המסחר של 0XBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 0XBTC הוא -- USD.
האם 0XBTC יעלה השנה?
0XBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 0XBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
