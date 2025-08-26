0xBitcoin (0XBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.205157
גבוה 24 שעות $ 0.256747
שיא כל הזמנים $ 4.66
המחיר הנמוך ביותר $ 0.03406293
שינוי מחיר (שעה אחת) +2.93%
שינוי מחיר (1D) -12.32%
שינוי מחיר (7D) -6.10%

0xBitcoin (0XBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.211271. במהלך 24 השעות האחרונות, 0XBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.205157 לבין שיא של $ 0.256747, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 0XBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03406293.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 0XBTC השתנה ב +2.93% במהלך השעה האחרונה, -12.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

0xBitcoin (0XBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 2.29M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.44M
אספקת מחזור 10.84M
אספקה כוללת 20,998,852.04906835

שווי השוק הנוכחי של 0xBitcoin הוא $ 2.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 0XBTC הוא 10.84M, עם היצע כולל של 20998852.04906835. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.44M.